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Регион
19 февраля, 20:43

«Прав на 200%»: Медведев оценил смелое заявление Трампа в адрес Зеленского

Медведев подтвердил слова Трампа, который назвал Зеленского диктатором

Дональд Трамп попал в точку, когда назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Так о заявлении американского лидера в соцсети X отозвался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — написал Медведев.

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Напомним, что Трамп публично окрестил Зеленского диктатором 19 февраля за отказ проводить выборы. Ранее украинский политик сообщал, якобы ему доверяют большинство украинцев, а потому в голосовании нет необходимости.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max kolomychenko

Антон Голыбин
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