«Прав на 200%»: Медведев оценил смелое заявление Трампа в адрес Зеленского
Медведев подтвердил слова Трампа, который назвал Зеленского диктатором
Дональд Трамп попал в точку, когда назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Так о заявлении американского лидера в соцсети X отозвался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — написал Медведев.
Напомним, что Трамп публично окрестил Зеленского диктатором 19 февраля за отказ проводить выборы. Ранее украинский политик сообщал, якобы ему доверяют большинство украинцев, а потому в голосовании нет необходимости.
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