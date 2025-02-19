«Прав на 200%»: Медведев оценил смелое заявление Трампа в адрес Зеленского

Дональд Трамп попал в точку, когда назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Так о заявлении американского лидера в соцсети X отозвался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — написал Медведев.