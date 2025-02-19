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19 февраля, 19:46

Белый дом: Трамп не станет терпеть эскалацию риторики Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о недовольстве Вашингтона реакцией Киева на предложение об использовании украинских полезных ископаемых. Белый дом во главе с Дональдом Трампом не станет терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского, отметил он в эфире Fox News.

Уолтц напомнил, что разработка природных ресурсов Незалежной позволит США в дальнейшем осуществлять инвестиции в инфраструктуру Украины. Кроме того, американские налогоплательщики заслуживают возмещения потраченных на нужды киевского режима средств.

«Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент не намерен терпеть», — заявил Уолтц.

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Ранее Дональд Трамп отмечал, что США потратили на Украину 350 миллиардов долларов, не получив ничего взамен. Это на 200 миллиардов больше, чем выдала Киеву Европа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Антон Голыбин
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