Белый дом: Трамп не станет терпеть эскалацию риторики Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о недовольстве Вашингтона реакцией Киева на предложение об использовании украинских полезных ископаемых. Белый дом во главе с Дональдом Трампом не станет терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского, отметил он в эфире Fox News.

Уолтц напомнил, что разработка природных ресурсов Незалежной позволит США в дальнейшем осуществлять инвестиции в инфраструктуру Украины. Кроме того, американские налогоплательщики заслуживают возмещения потраченных на нужды киевского режима средств.

«Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент не намерен терпеть», — заявил Уолтц.