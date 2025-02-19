В своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп рассказал, какую сумму американцы потратили на поддержку Украины. По словам республиканца, его страна лишилась 350 миллиардов долларов, не получив за это ничего взамен.

«Подумайте только: посредственный комик Владимир Зеленский убедил Соединённые Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть», — написал хозяин Белого дома на своей странице.

Он отметил, что главарь киевского режима никогда не сможет урегулировать конфликт без Вашингтона. Тем временем США уже потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. При этом европейские деньги гарантированы, а Штаты «не получат ничего взамен».