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Регион
19 февраля, 17:53

«Будем отстаивать своё»: Глава МИД Украины ответил на гневную тираду Трампа о Зеленском

Глава МИД Сибига: Украина не сдастся и будет защищаться

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил президенту США Дональду Трампу на его критику в адрес Владимира Зеленского. По словам министра, «никто не может заставить» Киев сдаться, а страна продолжит защищаться.

«Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать своё право на существование», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

Публикация на странице министра появилась спустя восемь минут после того, как республиканец выпустил пост с критикой экс-комика.

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Напомним, что ранее хозяин Белого дома назвал Зеленского диктатором. Американский лидер также назвал его «посредственным комиком», который сумел найти аргументы для «сонного Джо Байдена» и потратить на украинский конфликт намного больше, чем потратили европейские страны. По словам президента США, главарь киевского режима истратил 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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