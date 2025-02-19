«Будем отстаивать своё»: Глава МИД Украины ответил на гневную тираду Трампа о Зеленском

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил президенту США Дональду Трампу на его критику в адрес Владимира Зеленского. По словам министра, «никто не может заставить» Киев сдаться, а страна продолжит защищаться.

«Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать своё право на существование», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

Публикация на странице министра появилась спустя восемь минут после того, как республиканец выпустил пост с критикой экс-комика.