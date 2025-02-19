«Проделал ужасную работу»: Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать воевать
Трамп: Зеленский хочет продолжать конфликт на Украине ради финансовой выгоды
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт в Украине. По мнению республиканца, бывший комик заинтересован в том, чтобы «финансовая поддержка» продолжалась, несмотря на понесённые потери.
«Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это всё продолжается», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором. Он также отметил низкие рейтинги главаря киевского режима и нежелание проводить на Украине президентские выборы.
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