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Регион
19 февраля, 16:38

«Проделал ужасную работу»: Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать воевать

Трамп: Зеленский хочет продолжать конфликт на Украине ради финансовой выгоды

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт в Украине. По мнению республиканца, бывший комик заинтересован в том, чтобы «финансовая поддержка» продолжалась, несмотря на понесённые потери.

«Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это всё продолжается», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Зеленского «посредственным комиком»
Трамп назвал Зеленского «посредственным комиком»

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором. Он также отметил низкие рейтинги главаря киевского режима и нежелание проводить на Украине президентские выборы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Алена Пенчугина
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