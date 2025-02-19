Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт в Украине. По мнению республиканца, бывший комик заинтересован в том, чтобы «финансовая поддержка» продолжалась, несмотря на понесённые потери.

«Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это всё продолжается», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.