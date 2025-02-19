Трамп назвал Зеленского «посредственным комиком»

Президент США Дональд Трамп подверг Владимира Зеленского резкой критике после его отказа возвращать сотни миллиардов долларов в американскую казну. В своей соцсети Truth Social американский лидер назвал Зеленского «посредственным комиком», который сумел найти аргументы для «сонного Джо Байдена» потратить на эту войну намного больше, чем потратили европейские страны, хотя Украина соседствует с Европой, а от Штатов её отделяет целый океан.

«Подумайте только: посредственный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен», — возмутился Трамп.