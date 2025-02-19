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19 февраля, 18:33

Вице-президент США пригрозил Зеленскому последствиями за выходки в адрес Трампа

Вице-президент США Вэнс: Критика Трампа в СМИ обернётся против Зеленского

Оскорбления, направленные против президента США Дональда Трампа, могут привести к негативным последствиям для Владимира Зеленского. Об этом в интервью британскому изданию Daily Mail заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

«Решить, что Зеленский может изменить точку зрения президента, оскорбляя его через СМИ, — это очень плохой способ взаимодействовать с действующей администрацией, что вам скажет любой, кто знаком с президентом», — сказал он.

Вэнс отметил, что Зеленский получал «плохие советы» по поводу взаимодействия с новой администрацией США. Он также подчеркнул, что Вашингтон «любит украинский народ», но при этом конфликт между Москвой и Киевом должен быть разрешён.

Ранее Зеленский заявил, что американский лидер живёт в «дезинформационном пузыре». Так глава киевского режима ответил на слова Трампа о том, что рейтинг популярности Зеленского на Украине составляет 4%.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Наталья Демьянова
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