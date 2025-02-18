Эрдоган счёл Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция является «оптимальным местом» для возможных переговоров между Россией и США, включая встречи на уровне лидеров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.