Эрдоган счёл Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция является «оптимальным местом» для возможных переговоров между Россией и США, включая встречи на уровне лидеров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
«Мы наблюдаем начало диалога между Россией и США. Наша страна могла бы стать идеальной площадкой для таких переговоров», — сказал Эрдоган.
18 февраля в столице Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.