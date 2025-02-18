Путин лично займётся формированием команды переговорщиков по Украине

Команду переговорщиков с российской стороны, которая примет участие в обсуждении по украинскому конфликту, сформирует лично президент России Владимир Путин. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в ходе переговоров в Эр-Рияде делегации США и РФ изложили свои принципиальные подходы, после чего пришли к соглашению о создании отдельных команд переговорщиков. Позднее те приступят к совместной работе.