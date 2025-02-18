Путин лично займётся формированием команды переговорщиков по Украине
Ушаков: Команду переговорщиков от РФ по Украине сформирует Путин
Команду переговорщиков с российской стороны, которая примет участие в обсуждении по украинскому конфликту, сформирует лично президент России Владимир Путин. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он уточнил, что в ходе переговоров в Эр-Рияде делегации США и РФ изложили свои принципиальные подходы, после чего пришли к соглашению о создании отдельных команд переговорщиков. Позднее те приступят к совместной работе.
«Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдёт. Президент (России Владимир Путин. — Прим. Life.ru) сам решит, когда получим имена американских участников», — заявил он.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по этой теме читайте на Life.ru.
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