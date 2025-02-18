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Регион
18 февраля, 12:38

Путин лично займётся формированием команды переговорщиков по Украине

Ушаков: Команду переговорщиков от РФ по Украине сформирует Путин

Команду переговорщиков с российской стороны, которая примет участие в обсуждении по украинскому конфликту, сформирует лично президент России Владимир Путин. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в ходе переговоров в Эр-Рияде делегации США и РФ изложили свои принципиальные подходы, после чего пришли к соглашению о создании отдельных команд переговорщиков. Позднее те приступят к совместной работе.

«Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдёт. Президент (России Владимир Путин. — Прим. Life.ru) сам решит, когда получим имена американских участников», — заявил он.

Ушаков прокомментировал новость Bloomberg о встрече Путина и Трампа на следующей неделе
Ушаков прокомментировал новость Bloomberg о встрече Путина и Трампа на следующей неделе

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по этой теме читайте на Life.ru.

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Life.ru

Мария Любицкая
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