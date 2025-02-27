Делегацию России в Турции возглавил возможный кандидат в послы РФ в США
ВГТРК: Возможный кандидат в послы РФ в США ведёт переговоры в Стамбуле
Переговоры с США в Стамбуле возглавляет руководитель департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел России Александр Дарчиев, которому пророчат должность посла в Вашингтоне. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Европе Денис Давыдов. По его информации, американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.
«По неофициальным данным, российскую делегацию возглавляет Александр Дарчиев. Это руководитель департамента Северной Америки Министерства иностранных дел», — отметил журналист.
Напомним, сегодня, 27 февраля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, дипломаты заседали в резиденции американского генконсула. Встреча делегаций длилась 6,5 часа. А первые переговоры России и Штатов прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны назвали их успешными.
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