Делегацию России в Турции возглавил возможный кандидат в послы РФ в США

Переговоры с США в Стамбуле возглавляет руководитель департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел России Александр Дарчиев, которому пророчат должность посла в Вашингтоне. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Европе Денис Давыдов. По его информации, американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.