Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле завершилась, она продлилась шесть с половиной часов. Как пишет ТАСС, российская делегация покинула место переговоров без комментариев.
Напомним, сегодня, 27 февраля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, дипломаты встречались в резиденции американского генконсула. Ранее эту встречу анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной.
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