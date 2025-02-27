Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 13:24

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов

Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле завершилась, она продлилась шесть с половиной часов. Как пишет ТАСС, российская делегация покинула место переговоров без комментариев.

В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле
В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, дипломаты встречались в резиденции американского генконсула. Ранее эту встречу анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar