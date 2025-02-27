В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле
МИД: Переговоры в Стамбуле идут на уровне внешнеполитических экспертов РФ и США
Переговоры между МИД РФ и Госдепом США проходят в Стамбуле на уровне экспертов по внешней политике. Основной повесткой встречи является возобновление контактов и работы посольств, заявила спикер МИД России Мария Захарова в ходе общения с журналистами.
«У нас сейчас в Стамбуле происходят консультации между МИД России и Госдепартаментом США на уровне мидовских внешнеполитических экспертов по вопросу возобновления контактов, работы посольств и так далее», — сказала дипломат.
Переговоры делегаций России и США, на которых стороны обсуждают проблемы работы посольств, проходят в резиденции генконсула Штатов в Стамбуле. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ней принимают участие «дипломаты высокого уровня, эксперты». Встреча проходит в закрытом формате, её планируемая продолжительность не заявлялась. У резиденции журналисты из разных стран продолжают ждать завершения переговоров.
Напомним, что первая встреча между российской и американской делегациями состоялась 18 февраля в Эр-Рияде и была признана успешной обеими сторонами. Сегодня переговорщики встретились в резиденции американского генерального консула в Стамбуле. Ранее это мероприятие анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что дипломаты будут обсуждать работу дипмиссий.
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