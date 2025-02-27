В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле

Переговоры между МИД РФ и Госдепом США проходят в Стамбуле на уровне экспертов по внешней политике. Основной повесткой встречи является возобновление контактов и работы посольств, заявила спикер МИД России Мария Захарова в ходе общения с журналистами.

«У нас сейчас в Стамбуле происходят консультации между МИД России и Госдепартаментом США на уровне мидовских внешнеполитических экспертов по вопросу возобновления контактов, работы посольств и так далее», — сказала дипломат.