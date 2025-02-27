Песков призвал не забегать вперёд по поводу итогов переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не забегать вперёд по поводу итогов встречи делегаций России и США в Стамбуле. Представитель Кремля посоветовал журналистам сначала дождаться завершения встречи, а уже потом рассуждать о результатах.

«Есть принципиальные договорённости, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счёт. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов, и тех договорённостей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — объяснил Песков на брифинге.