Песков призвал не забегать вперёд по поводу итогов переговоров в Стамбуле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не забегать вперёд по поводу итогов встречи делегаций России и США в Стамбуле. Представитель Кремля посоветовал журналистам сначала дождаться завершения встречи, а уже потом рассуждать о результатах.
«Есть принципиальные договорённости, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счёт. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов, и тех договорённостей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — объяснил Песков на брифинге.
Пресс-секретарь российского лидера считает, что сейчас не стоит забегать вперёд. В любой случае Кремль предоставит всю необходимую информацию по результатам переговоров с американцами в Турции.
Первая встреча между Россией и Соединёнными Штатами состоялась 18 февраля в Эр-Рияде и была признана обеими сторонами успешной. Сегодня, 27 февраля, в Стамбуле стартовали переговоры между делегациями России и США, которые прибыли в резиденцию американского генконсула. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее анонсировал эту встречу, отметив, что дипломаты обсудят вопросы, касающиеся работы посольств.
Life.ru