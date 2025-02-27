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27 февраля, 10:02

Песков призвал не забегать вперёд по поводу итогов переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не забегать вперёд по поводу итогов встречи делегаций России и США в Стамбуле. Представитель Кремля посоветовал журналистам сначала дождаться завершения встречи, а уже потом рассуждать о результатах.

«Есть принципиальные договорённости, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счёт. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов, и тех договорённостей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — объяснил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера считает, что сейчас не стоит забегать вперёд. В любой случае Кремль предоставит всю необходимую информацию по результатам переговоров с американцами в Турции.

Переговоры РФ и США в Стамбуле продолжаются уже более двух часов
Переговоры РФ и США в Стамбуле продолжаются уже более двух часов

Первая встреча между Россией и Соединёнными Штатами состоялась 18 февраля в Эр-Рияде и была признана обеими сторонами успешной. Сегодня, 27 февраля, в Стамбуле стартовали переговоры между делегациями России и США, которые прибыли в резиденцию американского генконсула. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее анонсировал эту встречу, отметив, что дипломаты обсудят вопросы, касающиеся работы посольств.

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Life.ru

Наталья Афонина
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