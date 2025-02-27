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Регион
27 февраля, 09:24

Переговоры РФ и США в Стамбуле продолжаются уже более двух часов

Переговоры России и США в Стамбуле по вопросу работы посольств продолжаются уже более двух часов. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит в резиденции генконсула США в Стамбуле в закрытом формате, её продолжительность не заявлялась.

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Напомним, сегодня, 27 февраля, в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США, российская делегация прибыла в резиденцию американского генконсула. Ранее эту встречу анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Вишнякова
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