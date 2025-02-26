Лавров раскрыл дату новой встречи РФ и США. На этот раз она пройдёт в Стамбуле
Лавров: РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств
Новая встреча делегаций РФ и США состоится 27 февраля в Стамбуле. Дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Мы объявили, что наши дипломаты, высокого уровня эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.
Напомним, что первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной. Затем Дональд Трамп заявил, что очередные переговоры делегаций пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Позже в российском МИД уточнили, что Москва и Вашингтон планируют в конце недели провести встречу на тему раздражителей в двусторонних отношениях. В диалоге будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств.
Life.ru