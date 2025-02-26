Лавров раскрыл дату новой встречи РФ и США. На этот раз она пройдёт в Стамбуле

Новая встреча делегаций РФ и США состоится 27 февраля в Стамбуле. Дипломаты обсудят вопросы по работе посольств. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы объявили, что наши дипломаты, высокого уровня эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.