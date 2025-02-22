Трамп: Новые переговоры США и РФ по Украине пройдут в Эр-Рияде 25 февраля
По словам президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине, запланирован на 25 февраля в Саудовской Аравии, передаёт телеканал C-Span.
Трамп акцентировал внимание на стремлении достичь прекращения боевых действий и заключения соглашения. Помимо этого, он выразил убеждение в необходимости личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
«Я считаю, что президенту Путину и Зеленскому следует провести встречу», — заявил Трамп в разговоре с представителями прессы в Белом доме.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые переговоры между российскими и американскими делегациями. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча, длившаяся четыре с половиной часа, прошла неплохо. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал российско-американские переговоры в Эр-Рияде как исторические.
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