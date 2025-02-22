Трамп: Новые переговоры США и РФ по Украине пройдут в Эр-Рияде 25 февраля

По словам президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине, запланирован на 25 февраля в Саудовской Аравии, передаёт телеканал C-Span.

Трамп акцентировал внимание на стремлении достичь прекращения боевых действий и заключения соглашения. Помимо этого, он выразил убеждение в необходимости личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.