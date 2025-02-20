«Исторические переговоры»: В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде историческими. Это первый за многие годы диалог между странами, направленный на поиск пути к миру.

«Прошли исторические переговоры, посредником на которых выступили наши добрые друзья и партнёры из Саудовской Аравии, мы глубоко признательны за это принцу Мухаммеду бен Сальману. Мы впервые за многие годы встретились с россиянами и поговорили о пути к миру», — заявил Уолц.