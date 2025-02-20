«Исторические переговоры»: В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией
Майк Уолтц назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде историческими
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде историческими. Это первый за многие годы диалог между странами, направленный на поиск пути к миру.
«Прошли исторические переговоры, посредником на которых выступили наши добрые друзья и партнёры из Саудовской Аравии, мы глубоко признательны за это принцу Мухаммеду бен Сальману. Мы впервые за многие годы встретились с россиянами и поговорили о пути к миру», — заявил Уолц.
На брифинге для журналистов в Белом доме представитель Белого дома также упомянул телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и последующую беседу с Владимиром Зеленским.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Заседание делегаций длилось 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошло неплохо.
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