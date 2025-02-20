Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за организацию переговоров РФ и США

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в публикации.

В ходе разговора Путин выразил сердечные поздравления наследному принцу, а также руководству и жителям королевства с грядущим Днём основания Саудовской Аравии. Он также поблагодарил политика за предоставленные комфортные условия для российско-американских переговоров в Эр-Рияде и за проявленное гостеприимство.