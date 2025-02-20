Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за организацию переговоров РФ и США
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в публикации.
В ходе разговора Путин выразил сердечные поздравления наследному принцу, а также руководству и жителям королевства с грядущим Днём основания Саудовской Аравии. Он также поблагодарил политика за предоставленные комфортные условия для российско-американских переговоров в Эр-Рияде и за проявленное гостеприимство.
В результате проведённых переговоров Россия и Саудовская Аравия намерены углублять своё сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и энергетики. Также стороны будут продолжать активно сотрудничать в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить стабильность на мировом нефтяном рынке.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Заседание делегаций длилось 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошло неплохо. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что в ходе разговора члены делегаций много шутили. В Белом доме встречу назвали монументальным шагом на пути к миру.
ТАСС / Алексей Никольский