Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США

Президент России Владимир Путин выразил благодарность королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауду за организацию переговоров между РФ и США. Глава государства подчеркнул, что помнит телефонный разговор с королём ним и президентом США Дональдом Трампом о мировом энергетическом рынке. Путинтакже отметил тёплую обстановку, которая была на встрече двух делегаций в Эр-Рияде.

«Я до сих пор помню наш разговор на троих по телефону. Участвовали Ваш покорный слуга, президент США Трамп и король Саудовской Аравии. <...> Кстати говоря, хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встречи между Россией и США на высоком уровне, но и создали такую очень доброжелательную обстановку», — заявил Путин журналистам.