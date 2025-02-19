Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 14:36

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США

Президент России Владимир Путин выразил благодарность королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауду за организацию переговоров между РФ и США. Глава государства подчеркнул, что помнит телефонный разговор с королём ним и президентом США Дональдом Трампом о мировом энергетическом рынке. Путинтакже отметил тёплую обстановку, которая была на встрече двух делегаций в Эр-Рияде.

«Я до сих пор помню наш разговор на троих по телефону. Участвовали Ваш покорный слуга, президент США Трамп и король Саудовской Аравии. <...> Кстати говоря, хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встречи между Россией и США на высоком уровне, но и создали такую очень доброжелательную обстановку», — заявил Путин журналистам.

Также Путин намерен в ближайшие дни позвонить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду.

Напомним, накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что в ходе разговора члены делегаций много шутили. Юмор помог сделать атмосферу более тёплой.

Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы
Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы
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Life.ru

Александр Юнашев
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