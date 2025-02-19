Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы
Путин: Россия не вмешивается в дела США и их союзников
Российская Федерация не вмешивается в дела стран Европы и Соединённых Штатов Америки, не ведёт спекуляций на тему Америки и их союзников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на всех вопросах, которые возникают между Соединёнными Штатами и их союзниками», — сказал Путин журналистам во время посещения завода по производству дронов в Петербурге.
Напомним, на днях в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он добавил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. После переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США и Россия повысят уровень дипломатического представительства. Путин пояснил, что Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических миссий.
Life.ru