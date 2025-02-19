Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы

Российская Федерация не вмешивается в дела стран Европы и Соединённых Штатов Америки, не ведёт спекуляций на тему Америки и их союзников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на всех вопросах, которые возникают между Соединёнными Штатами и их союзниками», — сказал Путин журналистам во время посещения завода по производству дронов в Петербурге.