Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 14:13

Путин напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3

В будущем России и США придётся совместно решать вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает в следующем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.

Путин рассказал о цели встречи РФ и США в Эр-Рияде
Путин рассказал о цели встречи РФ и США в Эр-Рияде

Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar