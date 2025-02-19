Путин напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3

В будущем России и США придётся совместно решать вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает в следующем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.