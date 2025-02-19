Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 14:00

Путин рассказал о цели встречи РФ и США в Эр-Рияде

Путин: Целью встречи США и РФ в Эр-Рияде было повышение доверия между странами

Проведение переговоров между Россией и США в Эр-Рияде было назначено с целью повышения доверия между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Президент России Владимир Путин по поводу переговоров в Эр-Рияде. Видео © Life.ru

«Без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно разрешить украинский кризис», — уточнил российский лидер.

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Напомним, накануне состоялась первая после длительного перерыва встреча РФ и США. Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. В Штатах же заявили, что Россия выглядит как «победительница» после переговоров.

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Life.ru

Мария Любицкая
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