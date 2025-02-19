Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 08:39

Песков назвал переговоры в Эр-Рияде шагом к выгодному мирному договору

Состоявшиеся накануне в Эр-Рияде переговоры между Россией и США — это важный шаг к урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сделан очень-очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США», — отметил представитель Кремля.

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«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде

Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. А в Конгрессе США и вовсе заявили, что Россия победила в первом раунде переговоров по Украине.

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Life.ru

Александр Юнашев
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