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Регион
19 февраля, 06:03

«Россия победила»: В Конгрессе США прокомментировали переговоры в Эр-Рияде

Конгрессмен Окинклосс: Россия победила в первом раунде переговоров по Украине

Российская сторона уже победила в первом раунде переговоров по Украине. Кремль организовал двустороннюю беседу без Киева и НАТО. Об этом заявил конгрессмен Джейк Окинклосс, его цитирует Reuters.

«Они ничем не пожертвовали, чтобы добиться этого», — сказал он, добавив, что Кремль использовал все доступные средства для достижения целей.

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Напомним, что встреча делегаций РФ и США была организована в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Вскоре глава Белого дома прокомментировал диалог и заявил, что всё прошло хорошо. Со стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо.

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Telegram / Мария Захарова

Николай Рюмин
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