«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде
Глава РФПИ Дмитриев: Переговоры России и США в Эр-Рияде сопровождались шутками
Делегации США и РФ нашли место для шуток в ходе обсуждения актуальных международных проблем и двусторонних отношений в Эр-Рияде. Об этом рассказал участник встречи, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Было много шуток в конце», — отметил он в эфире «Россия 24».
Дмитриев не назвал конкретных каламбуров, но подчеркнул, что юмор сделал атмосферу более тёплой.
«Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо», — подчеркнул глава РФПИ.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Life.ru