«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде

Делегации США и РФ нашли место для шуток в ходе обсуждения актуальных международных проблем и двусторонних отношений в Эр-Рияде. Об этом рассказал участник встречи, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Было много шуток в конце», — отметил он в эфире «Россия 24».

Дмитриев не назвал конкретных каламбуров, но подчеркнул, что юмор сделал атмосферу более тёплой.