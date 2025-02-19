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Регион
18 февраля, 23:21

«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев: Переговоры России и США в Эр-Рияде сопровождались шутками

Делегации США и РФ нашли место для шуток в ходе обсуждения актуальных международных проблем и двусторонних отношений в Эр-Рияде. Об этом рассказал участник встречи, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Было много шуток в конце», — отметил он в эфире «Россия 24».

Дмитриев не назвал конкретных каламбуров, но подчеркнул, что юмор сделал атмосферу более тёплой.

«Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо», — подчеркнул глава РФПИ.

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Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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