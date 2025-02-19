Каллас: Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Эр-Рияде
Российские делегаты после встречи. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Российская сторона выглядит победительницей после встречи с дипломатами США в Эр-Рияде. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.
«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: «сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим», — подчеркнула она.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США прошла в Саудовской Аравии 18 февраля. С российской стороны выступали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо. Вскоре глава Белого дома прокомментировал диалог и заявил, что всё прошло хорошо.