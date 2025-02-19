Каллас: Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Эр-Рияде

Российская сторона выглядит победительницей после встречи с дипломатами США в Эр-Рияде. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: «сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим», — подчеркнула она.