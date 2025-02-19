«Результат есть»: Путин высоко оценил итог переговоров США и России в Эр-Рияде
Путин рассказал, что высоко оценивает итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по переговорам России и США в Саудовской Аравии. Лидер РФ высоко оценил их итог, отметив, что результат есть.
Путин высоко оценил итог переговоров США и России. Видео © Life.ru
«Мне доложили, (переговоры, — Прим. Life.ru) я оцениваю высоко, результат есть», — сказал президент России во время посещения завода по производству беспилотников в Эр-Рияде.
Российский лидер добавил, что со стороны американской делегации были люди открытые к переговорам без предвзятости. Путин отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.
Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Отдельные команды Москвы и Вашингтона скоро вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует Путин.
Life.ru