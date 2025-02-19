Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 13:57

«Результат есть»: Путин высоко оценил итог переговоров США и России в Эр-Рияде

Путин рассказал, что высоко оценивает итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по переговорам России и США в Саудовской Аравии. Лидер РФ высоко оценил их итог, отметив, что результат есть.

Путин высоко оценил итог переговоров США и России. Видео © Life.ru

«Мне доложили, (переговоры, — Прим. Life.ru) я оцениваю высоко, результат есть», — сказал президент России во время посещения завода по производству беспилотников в Эр-Рияде.

Российский лидер добавил, что со стороны американской делегации были люди открытые к переговорам без предвзятости. Путин отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

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Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Отдельные команды Москвы и Вашингтона скоро вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует Путин.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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