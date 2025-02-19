«Результат есть»: Путин высоко оценил итог переговоров США и России в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по переговорам России и США в Саудовской Аравии. Лидер РФ высоко оценил их итог, отметив, что результат есть.

Путин высоко оценил итог переговоров США и России. Видео © Life.ru

«Мне доложили, (переговоры, — Прим. Life.ru) я оцениваю высоко, результат есть», — сказал президент России во время посещения завода по производству беспилотников в Эр-Рияде.