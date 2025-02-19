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Регион
19 февраля, 12:48

Послы России и США приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время

ТАСС: Послы России и США приступят к своим обязанностям совсем скоро

В ближайшее время новые послы России и Соединённых Штатов Америки займутся своими обязанностями в полном объёме. Об этом докладывает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

«Послы России и США в полном объёме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений», — пояснил источник.

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Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября 2024 года. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года. Ожидается, что его сменщиком станет бывший директор Департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. А дипмиссию США в РФ вместо Линн Трейси возглавит спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Николай Рюмин
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