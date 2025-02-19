Послы России и США приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время
ТАСС: Послы России и США приступят к своим обязанностям совсем скоро
В ближайшее время новые послы России и Соединённых Штатов Америки займутся своими обязанностями в полном объёме. Об этом докладывает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
«Послы России и США в полном объёме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений», — пояснил источник.
Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября 2024 года. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года. Ожидается, что его сменщиком станет бывший директор Департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. А дипмиссию США в РФ вместо Линн Трейси возглавит спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.
Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.
Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture