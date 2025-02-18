Стало известно, кто может стать новым послом США в России

Дипломатическую миссию США в России может возглавить специальный посланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Россия рассчитывает на скорое решение вопроса о выдаче американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне. А дипмиссию США в Москве <...> может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд», — уточняется в публикации.

69-летний Ричард Норланд раньше был послом США в Узбекистане и Грузии. Его кандидатуру выдвинули ещё при бывшем президенте США Джо Байдене, а администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа не стала её отзывать.