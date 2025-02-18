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18 февраля, 13:51

Стало известно, кто может стать новым послом США в России

«Ъ»: Послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Ричард Норланд. Фото © ТАСС / AP / Yousef Murad

Ричард Норланд. Фото © ТАСС / AP / Yousef Murad

Дипломатическую миссию США в России может возглавить специальный посланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Россия рассчитывает на скорое решение вопроса о выдаче американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне. А дипмиссию США в Москве <...> может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд», — уточняется в публикации.

69-летний Ричард Норланд раньше был послом США в Узбекистане и Грузии. Его кандидатуру выдвинули ещё при бывшем президенте США Джо Байдене, а администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа не стала её отзывать.

В настоящее время послом США в РФ является Линн Трейси. Она занимает этот пост с января 2023 года.

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Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций России и США, на которой Москва и Вашингтон согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в странах. Официальный представитель Госдепа уточнил, что РФ и Штаты будут принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.

Алена Пенчугина
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