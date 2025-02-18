Стало известно, кто может стать новым послом США в России
«Ъ»: Послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд
Ричард Норланд. Фото © ТАСС / AP / Yousef Murad
Дипломатическую миссию США в России может возглавить специальный посланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Россия рассчитывает на скорое решение вопроса о выдаче американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне. А дипмиссию США в Москве <...> может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд», — уточняется в публикации.
69-летний Ричард Норланд раньше был послом США в Узбекистане и Грузии. Его кандидатуру выдвинули ещё при бывшем президенте США Джо Байдене, а администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа не стала её отзывать.
В настоящее время послом США в РФ является Линн Трейси. Она занимает этот пост с января 2023 года.
Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций России и США, на которой Москва и Вашингтон согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в странах. Официальный представитель Госдепа уточнил, что РФ и Штаты будут принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.