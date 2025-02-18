«Было много шуток»: Дмитриев рассказал об атмосфере за обедом с американцами
Дмитриев: Делегации США и РФ поняли друг друга лучше во время совместного обеда
Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Во время совместного обеда между переговорами в Эр-Рияде делегации США и России смогли наладить контакт. Иностранные коллеги были искренне удивлены тем, что жизнь в РФ кардинально отличается от того, что показывают американские СМИ. Об этом в интервью Первому каналу рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Было много шуток, было желание на каком-то этапе приехать в РФ. Они удивились, что в РФ, оказывается, открывается много ресторанов. Потому что, если смотреть CNN, то всё у нас плохо», — рассказал глава РФПИ.
Дмитриев подчеркнул, что между делегациями установилось «очень позитивное, человеческое общение», в ходе которого обе стороны поняли друг друга гораздо лучше. Также во время разговора стороны отметили, что при президентстве Джо Байдена две великие державы не могли ни общаться, ни вести диалога, ни понимать друг друга.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине.