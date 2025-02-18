«Было много шуток»: Дмитриев рассказал об атмосфере за обедом с американцами

Во время совместного обеда между переговорами в Эр-Рияде делегации США и России смогли наладить контакт. Иностранные коллеги были искренне удивлены тем, что жизнь в РФ кардинально отличается от того, что показывают американские СМИ. Об этом в интервью Первому каналу рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Было много шуток, было желание на каком-то этапе приехать в РФ. Они удивились, что в РФ, оказывается, открывается много ресторанов. Потому что, если смотреть CNN, то всё у нас плохо», — рассказал глава РФПИ.