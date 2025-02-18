Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 12:40

Глава РФПИ заявил, что делегации РФ и США отнеслись друг к другу как к равным

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Делегации России и США, встретившиеся сегодня в Эр-Рияде, отнеслись друг к другу с уважением, как к равным. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным», — цитирует слова Дмитриева Reuters.

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Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Встреча длилась 4,5 часа, российская сторона оценила её как неплохую.

Александра Вишнякова
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