Глава РФПИ заявил, что делегации РФ и США отнеслись друг к другу как к равным
Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Делегации России и США, встретившиеся сегодня в Эр-Рияде, отнеслись друг к другу с уважением, как к равным. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным», — цитирует слова Дмитриева Reuters.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Встреча длилась 4,5 часа, российская сторона оценила её как неплохую.