Лавров: РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне

Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде согласовали ускоренное назначение послов в Вашингтоне и Москве. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию.

«Первое и самое срочное. [Договорились] обеспечить скорейшее назначение послов РФ в США и США в РФ. Снять те препоны, которые последние годы строились администрацией [экс-президента США Джо] Байдена на направлении наших дипломатических миссий, бесконечные высылки наших дипломов, на которые мы вынуждены были отвечать, проблемы с арестом нашего имущества и многие другое», — сказал Лавров в ходе пресс-сконференции.