Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 13:53

Лавров: РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне

Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде согласовали ускоренное назначение послов в Вашингтоне и Москве. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию.

«Первое и самое срочное. [Договорились] обеспечить скорейшее назначение послов РФ в США и США в РФ. Снять те препоны, которые последние годы строились администрацией [экс-президента США Джо] Байдена на направлении наших дипломатических миссий, бесконечные высылки наших дипломов, на которые мы вынуждены были отвечать, проблемы с арестом нашего имущества и многие другое», — сказал Лавров в ходе пресс-сконференции.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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