Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 13:22
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Дмитриев рассказал, что шокировало делегацию США на переговорах в Эр-Рияде

Дмитриев: Американцы удивились, увидев потери в $300 млрд от ухода с рынка РФ

Делегация США в Эр-Рияде была поражена, узнав о том, что потери американских компаний в результате ухода с российского рынка составили 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экономическую часть переговоров.

«Что касается цифры в 300 миллиардов долларов, мы табличку всем раздали. <...> Для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран. Это создаёт позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Только что в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.


Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
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Telegram / Мария Захарова

Наталья Демьянова
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