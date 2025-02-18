Дмитриев рассказал, что шокировало делегацию США на переговорах в Эр-Рияде

Делегация США в Эр-Рияде была поражена, узнав о том, что потери американских компаний в результате ухода с российского рынка составили 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экономическую часть переговоров.

«Что касается цифры в 300 миллиардов долларов, мы табличку всем раздали. <...> Для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран. Это создаёт позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».