Дмитриев: США услышали позицию России в Эр-Рияде, начало дискуссиям положено
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что США услышали позицию России в Эр-Рияде. По его словам, было положено позитивное начало дискуссиям.
«Безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьёзная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше», — поделился в эфире Первого канала Дмитриев, входящий в состав российской делегации.
Он отметил, что в отличие от администрации прошлого президента США Джо Байдена, американская делегация нового хозяина Белого дома выразила «чёткую попытку начать диалог». США услышали позицию России, на переговорах в Саудовской Аравии также обсудили разногласия между странами.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. В свою очередь, Дмитриев добавил, что делегации стран отнеслись друг к другу как к равным.
Telegram / МИД России