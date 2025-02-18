Дмитриев: США услышали позицию России в Эр-Рияде, начало дискуссиям положено

«Безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьёзная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше», — поделился в эфире Первого канала Дмитриев, входящий в состав российской делегации.