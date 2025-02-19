Путин: Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических миссий

Глава государства отметил, что постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводит.

«У нас, если так дело дальше пойдёт, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», — сказал Путин во время посещения завода по производства беспилотников в Санкт-Петербурге.