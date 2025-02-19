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Регион
19 февраля, 14:13

Путин: Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических миссий

Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических миссий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводит.

«У нас, если так дело дальше пойдёт, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», — сказал Путин во время посещения завода по производства беспилотников в Санкт-Петербурге.

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Напомним, накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. После переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США и Россия повысят уровень дипломатического представительства.

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Life.ru

Никита Никонов
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