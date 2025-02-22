Трамп опроверг слухи о визите в Москву на 9 Мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву 9 мая, после появления публикаций о том, что он может присутствовать на параде в столице России по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Нет, не собираюсь», — ответил президент США на вопрос журналиста о том, намерен ли он отправиться в Москву на 9 Мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о возможном приезде американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая. Напомним, что информацию о возможном визите Трампа на парад в российскую столицу распространило французское издание Le Point.
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