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Регион
21 февраля, 22:14

Трамп опроверг слухи о визите в Москву на 9 Мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву 9 мая, после появления публикаций о том, что он может присутствовать на параде в столице России по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет, не собираюсь», — ответил президент США на вопрос журналиста о том, намерен ли он отправиться в Москву на 9 Мая.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о возможном приезде американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая. Напомним, что информацию о возможном визите Трампа на парад в российскую столицу распространило французское издание Le Point.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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