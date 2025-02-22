В Кремле ответили на информацию о приезде Трампа в Москву на День Победы
Песков опроверг договорённости о приезде Трампа в Москву на 9 Мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном приезде американского лидера Дональда Трампа в Москву на 9 Мая.
«Нет», — ответил Песков на вопрос РБК, достигнута ли такая договорённость.
Ранее французское издание Le Point заявило о возможном визите Трампа в Москву на 9 Мая. В ходе поездки американский лидер намерен провести переговоры с Владимиром Путиным.