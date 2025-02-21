Трамп заступился за Россию и обвинил в конфликте на Украине Байдена с Зеленским
Трамп: Россия не виновата в возникновении украинского конфликта
Вины России в возникновении конфликта на Украине нет, он на совести экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом в интервью Fox News заявил нынешний лидер Дональд Трамп.
«Каждый раз, когда я говорю, что Россия невиновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На [Украину] напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», — сказал он.
Ранее американский портал Axios привёл цитату оставшегося анонимным чиновника из Белого дома, заявившего, что Владимир Зеленский — созданный самими Штатами «монстр». В материале говорится, что киевский лидер настолько разгневал Трампа и его команду, что они стали склоняться к полной остановке военной помощи Киеву.
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