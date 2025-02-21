Трамп заступился за Россию и обвинил в конфликте на Украине Байдена с Зеленским

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия невиновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На [Украину] напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», — сказал он.