Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 17:09

Трамп назвал неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Владимир Зеленский не должен присутствовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сказал президент США Дональд Трамп. По его словам, у главы киевского режима даже нет «карт в рукаве», чтобы можно было использовать их во время дискуссий.

«Я не думаю, что ему [Зеленскому] так уж важно присутствовать на встречах», цитирует Трампа в соцсети Х репортёр телекомпании CBS Дженнифер Джейкобс.

«Зеленский скоро закончит»: В РФ оценили данный Трампом дедлайн для ЕС по капитуляции Киева
«Зеленский скоро закончит»: В РФ оценили данный Трампом дедлайн для ЕС по капитуляции Киева

Ранее американский лидер назвал Зеленского диктатором. Президент США оказался недоволен грубым обращением с главой американского Минфина. После этого в Киеве забеспокоились, что политик намерен сделать всё, чтобы отстранить Зеленского от власти. По мнению политолога Вадима Сипрова, хозяин Белого дома понял, что «поставил не на ту лошадь».

Обложка ©

president.gov.ua

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar