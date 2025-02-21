Трамп назвал неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине
Владимир Зеленский не должен присутствовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сказал президент США Дональд Трамп. По его словам, у главы киевского режима даже нет «карт в рукаве», чтобы можно было использовать их во время дискуссий.
«Я не думаю, что ему [Зеленскому] так уж важно присутствовать на встречах», — цитирует Трампа в соцсети Х репортёр телекомпании CBS Дженнифер Джейкобс.
Ранее американский лидер назвал Зеленского диктатором. Президент США оказался недоволен грубым обращением с главой американского Минфина. После этого в Киеве забеспокоились, что политик намерен сделать всё, чтобы отстранить Зеленского от власти. По мнению политолога Вадима Сипрова, хозяин Белого дома понял, что «поставил не на ту лошадь».
president.gov.ua