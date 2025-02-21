Трамп назвал неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Владимир Зеленский не должен присутствовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сказал президент США Дональд Трамп. По его словам, у главы киевского режима даже нет «карт в рукаве», чтобы можно было использовать их во время дискуссий.