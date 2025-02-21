«Поставил не на ту лошадь»: Трамп больше не хочет иметь дел с Зеленским
Политолог Сипров: Трамп больше не хочет иметь никаких дел с Зеленским
Ещё со времён правившего в Никарагуа Анастасио Сомоса Дебайле в американской политике существует выражение «это сукин сын, но это наш сукин сын», напомнил политолог Вадим Сипров. К этой же категории раньше относился Владимир Зеленский, который растерял свой статус после прихода к власти Дональда Трампа.
«Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына, предпочёл стать сукиным сыном лондонским, но, как выяснилось, поставил не на ту лошадь», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Больше Трамп не хочет иметь дел с Зеленским, уверен эксперт. По его словам, президент США вручил главе киевского режима чёрную метку, назвав диктатором и поставив вопрос о его легитимности, что играет на руку России.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором. Президент США оказался недоволен грубым обращением с главой американского Минфина. Тем временем в Киеве заявили о желании Трампа убрать Зеленского. К слову, в США считают, что Зеленский упустил шанс следовать «изящному плану» хозяина Белого дома. Кроме того, вице-президент США напомнил Зеленскому, почему он ещё жив.
ТАСС / Julia Demaree Nikhinson