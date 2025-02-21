Ещё со времён правившего в Никарагуа Анастасио Сомоса Дебайле в американской политике существует выражение «это сукин сын, но это наш сукин сын», напомнил политолог Вадим Сипров. К этой же категории раньше относился Владимир Зеленский, который растерял свой статус после прихода к власти Дональда Трампа.

«Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына, предпочёл стать сукиным сыном лондонским, но, как выяснилось, поставил не на ту лошадь», — подчеркнул собеседник 360.ru.