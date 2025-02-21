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Регион
21 февраля, 11:30

«Поставил не на ту лошадь»: Трамп больше не хочет иметь дел с Зеленским

Политолог Сипров: Трамп больше не хочет иметь никаких дел с Зеленским

Ещё со времён правившего в Никарагуа Анастасио Сомоса Дебайле в американской политике существует выражение «это сукин сын, но это наш сукин сын», напомнил политолог Вадим Сипров. К этой же категории раньше относился Владимир Зеленский, который растерял свой статус после прихода к власти Дональда Трампа.

«Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына, предпочёл стать сукиным сыном лондонским, но, как выяснилось, поставил не на ту лошадь», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Больше Трамп не хочет иметь дел с Зеленским, уверен эксперт. По его словам, президент США вручил главе киевского режима чёрную метку, назвав диктатором и поставив вопрос о его легитимности, что играет на руку России.

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Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором. Президент США оказался недоволен грубым обращением с главой американского Минфина. Тем временем в Киеве заявили о желании Трампа убрать Зеленского. К слову, в США считают, что Зеленский упустил шанс следовать «изящному плану» хозяина Белого дома. Кроме того, вице-президент США напомнил Зеленскому, почему он ещё жив.

Обложка ©

ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Борис Эльфанд
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