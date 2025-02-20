Администрация президента США Дональда Трампа считает Владимира Зеленского недоговороспособным, поэтому откровенно сливает его. Главу киевского режима вынуждают идти на выборы, которые он проиграет независимо от того, какие усилия приложат украинские политтехнологи. Об этом рассказал политолог Алексей Пилько.

«Администрация Трампа откровенно сливает Зеленского. Считает его недоговороспособным. Трамп сказал, что он некомпетентный, несёт какую-то чушь. Зеленский встал между Москвой и Вашингтоном и мешает достичь им хоть какого-то соглашения», — заметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».