«Прошёлся раскалённым утюгом»: Стало известно, почему Трамп сливает Зеленского
Политолог Пилько: Трамп сливает недоговороспособного Зеленского
Администрация президента США Дональда Трампа считает Владимира Зеленского недоговороспособным, поэтому откровенно сливает его. Главу киевского режима вынуждают идти на выборы, которые он проиграет независимо от того, какие усилия приложат украинские политтехнологи. Об этом рассказал политолог Алексей Пилько.
«Администрация Трампа откровенно сливает Зеленского. Считает его недоговороспособным. Трамп сказал, что он некомпетентный, несёт какую-то чушь. Зеленский встал между Москвой и Вашингтоном и мешает достичь им хоть какого-то соглашения», — заметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».
Он обратил внимание на переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, по итогам которых Трамп прошёлся по Зеленскому «раскалённым утюгом», заявив, что того поддерживает только 4% граждан Украины. Именно поэтому глава киевского режима не соглашается на новые выборы, уверен эксперт. По его оценке, украинского политика вынуждают назначить голосование, которое он точно проиграет.
Напомним, ранее Трамп жёстко высказался о положении Зеленского на Украине, заявив о его низком рейтинге. Кроме того, президент США назвал Зеленского диктатором. Также политик подчеркнул, что Зеленский — «посредственный комик», уговоривший «сонного Джо Байдена» потратить на украинский конфликт намного больше, чем потратили европейские страны.
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