«Речь не о выборах»: В Киеве заявили о желании Трампа убрать Зеленского

Президент США Дональд Трамп готов устранить Владимира Зеленского, которого всегда считал недальновидным политиком и не видел за ним будущего. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на бывшего киевского чиновника.

«Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и которого считает неудобным. Речь не о выборах. Речь идёт об устранении Зеленского», — анонимно пояснил изданию инсайдер.

Он добавил, что Зеленский потерял популярность и авторитет даже на Украине, поэтому сейчас мечется, совершает ошибки и «замкнулся» в круге своих советников. При этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный, напротив, набирает обороты и привлекает на свою сторону всё больше сторонников. В Верховной раде, по утверждению источника издания, тоже не всё просто: там понимают, что Вашингтон разворачивается к ним спиной и, возможно, капитуляция перед Россией не за горами.

Экс-чиновник уверен, что у Зеленского есть один шанс выжить — это продолжать маневрировать, затягивать процесс урегулирования конфликта и всячески задабривать Трампа. Собеседник издания полагает, что Киеву придётся смириться с невозможностью присоединения к НАТО и довольствоваться лишь контактами с западными армиями, в том числе пустив на свою территорию миротворцев.

Автор статьи не исключил, что наихудшим сценарием для Зеленского станет отмена антироссийских санкций, прекращение военной помощи со стороны США и отключение ВСУ от данных разведки и Starlink. При этом глава киевского режима явно не сможет одолеть Трампа и продвинуть свою позицию, что выльется в их «психологически сложные» отношения.