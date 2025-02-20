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Регион
20 февраля, 09:26
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Киевляне вышли на митинг к посольству США после нападок Трампа на Зеленского

Украинцы вышли на митинг к зданию посольства США в Киеве после жёсткой критики президентом США Дональдом Трампом в адрес Владимира Зеленского. Народ стоит напротив здания дипмиссии с плакатами и флагами двух стран.

На одном из флагов можно заметить националистическую символику, используемую некоторыми украинскими нацбатами.

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Напомним, что 18 февраля делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии. Россию на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США были госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры длились 4,5 часа и были объявлены Белым домом монументальным шагом на пути к миру. А 19 февраля президент США заявил, что у России есть значительные преимущества, которые касаются урегулирования вооружённого противостояния на Украине. Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в желании продолжать конфликт на Украине.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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