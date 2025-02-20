«У русских есть козыри»: В США признали преимущество РФ в переговорах по Украине
Трамп: У России есть «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия располагает серьёзным преимуществом в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, главным козырем в рукаве Москвы являются освобождённые за время СВО территории.
«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть «козыри», потому что они захватили много территории», — отметил президент США, беседуя с пресс-пулом Белого дома.
Ранее Генштаб РФ сообщил, что к настоящему моменту Вооружённые силы России освободили около 75% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ЛНР же под контролем противника остаётся лишь 1% земли.
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