«У русских есть козыри»: В США признали преимущество РФ в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия располагает серьёзным преимуществом в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, главным козырем в рукаве Москвы являются освобождённые за время СВО территории.

«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть «козыри», потому что они захватили много территории», — отметил президент США, беседуя с пресс-пулом Белого дома.