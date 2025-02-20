Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 04:05

«У русских есть козыри»: В США признали преимущество РФ в переговорах по Украине

Трамп: У России есть «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия располагает серьёзным преимуществом в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, главным козырем в рукаве Москвы являются освобождённые за время СВО территории.

«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть «козыри», потому что они захватили много территории», — отметил президент США, беседуя с пресс-пулом Белого дома.

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США

Ранее Генштаб РФ сообщил, что к настоящему моменту Вооружённые силы России освободили около 75% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ЛНР же под контролем противника остаётся лишь 1% земли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar