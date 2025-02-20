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Регион
19 февраля, 23:23

Генштаб сообщил об освобождении 75% территорий ДНР, Херсонщины и Запорожья

Вооружённые силы России к настоящему моменту освободили около 75% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ЛНР же под контролем противника остаётся лишь 1% земли. Об этом газете «Красная звезда» сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года — ещё более 600 квадратных километров», — подчеркнул генерал-полковник.

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А тем временем двухтысячная группировка ВСУ столкнулась с риском окружения под Константинополем в ДНР. До закрытия «котла» нашим военным осталось пройти всего два километра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Тимур Хингеев
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