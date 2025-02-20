Новости СВО. ВС РФ зашли в Сумскую область, котёл под Кураховом дал результаты, Трамп растоптал Зеленского, 20 февраля Армия России берёт ВСУ в тиски в Судже, идёт продвижение к Запорожской области, президент США требует от Украины за всё расплатиться — дайджест Life.ru. 19 февраля, 21:07 Боец Армии России в зоне СВО. TACC / Алексей Коновалов

Курская область, 20 февраля

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска перешли границы Украины в Курской области. Учитывая, что регион граничит только с Сумской областью, теперь можно смело говорить о нашем присутствии там. Сделали это бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. «Военная хроника» предполагает, что сделано это было в районе Свердликова. Если это так, то наши войска идут перерезать трассу, соединяющую Сумы и Суджу. Именно по ней происходит снабжение группировки ВСУ, которая вторглась на российскую землю. Уже сейчас под нашим контролем участок трассы Суджа – Рыльск.

— ВС РФ начали развивать успех после освобождения Свердликова и зашли на территорию Сумской области в сторону Басовки. Зеленский рассчитывал торгануть с нами территорией Суджанского района Курской области. Вот только его группировка здесь рискует остаться без логистики, как только наши перережут трассу Юнаковка – Суджа, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Расчёт ОТРК «Искандер» уничтожил район сосредоточения 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

За последние сутки противник потерял свыше 510 человек, а также две немецкие самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000, и ряд другой техники. Активно на Курском направлении работают наши дроноводы. Появились кадры, как БПЛА влетают в кабину бронированной машины, танк и внедорожник, который был оборудован системой РЭБ, что ещё раз доказывает эффективность наших дронов.

Донецкая Народная Республика, 20 февраля

На Кураховском направлении наши войска создали котёл для ВСУ, что признают украинские источники. Образовался он в селе Улаклы. Киевский военкор Богдан Мирошников жалуется, что выйти из населённого пункта удалось не всем.

— Это можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из «мешка». Но этого не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТГ «Донецк» нужны хорошие доклады наверх, что «мы там всё держим». А по факту — контроль над ситуацией был потерян ещё недели две назад, — считает Мирошников.

Сообщается, что на Великоновосёлковском направлении ВС РФ заняли Новосёлку. Здесь группировка войск продолжает продвигаться вдоль трассы на Гуляйполе.

Видео © Telegram / Поддубный lZlOlVl edition

На Покровском направлении противник, как и наши войска, скапливают резервы. Здесь ВСУ собирались наступать. Аналитик Юрий Подоляка считает, что, вероятно, они больше не верят в свой успех на этом направлении.

Существенных продвижений на Северском направлении пока нет, но Армия России постепенно уничтожает и живую силу, и вооружение ВСУ. По одному из складов отработали наши артиллеристы.

— Здесь оборона противника опирается преимущественно на дроны, которые блокируют целые районы боевых действий, что, как следствие, сказывается на динамике продвижения наших сил, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Трамп разнёс Зеленского и потребовал вернуть долг

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась, но продолжает будоражить мир. Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал подробности. По его словам, всё прошло прекрасно. Как всегда, он вернулся к теме, что если бы он был раньше у власти, то и боевых действий не было бы. Но что он ещё добавил, так это критику руководства Украины.

— Даже неопытный переговорщик сумел бы всё урегулировать много лет назад без потери большого количества территорий, человеческих жизней и городов, которые теперь лежат в руинах. И вдруг они забеспокоились о том, что их не пригласили, — констатировал Трамп.

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. И, возможно, главное, он сделал заявление, что выборы президента на Украине должны состояться, а у захватившего власть Зеленского, как сказал Трамп, рейтинг всего 4%. Также он затронул финансовую поддержку Украины. Бывший бизнесмен и сегодняшний президент США прямо заявил, что Киеву придётся разобраться, куда ушли деньги, или вернуть их.

— Мы даём сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчёта с данными о том, куда идут эти деньги, — возмутился президент США.

Авторы Даниил Черных