Новости СВО. ВС РФ освободили Ямполовку, ВСУ теснят в Константинополе, мирный план России и США, 19 февраля Армия России подошла к Купянску, «Солнцепёк» накрыл отряд ВСУ в Харьковской области, глава киевского режима Зеленский в панике — дайджест в материале Life.ru 18 февраля, 21:07 ВС России берут группировку ВСУ в клещи в районе Константинополя. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские бойцы освободили Ямполовку на Лиманском направлении. На Кураховском фронте идёт штурм Константинополя. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова отказаться от части своей территории навсегда.

Донецкая Народная Республика, 19 февраля

В ДНР к завершению идёт эпопея полуокружённых, полунедобитых украинских солдат в районе Константинополь – Улаклы. Зеленский отказался выводить войска из образовывающегося мешка, в результате украинцы там всё ближе к окружению. Притом это не обычные линейные, а элитные подразделения ВСУ, потери среди которых более чувствительны. Украинские военные ресурсы уже разводят панику в своём сегменте.

Военный эксперт Юрий Подоляка пишет: «Зеленский бездарно слил подразделения в попытках перед Мюнхеном «показать стабильность и устойчивость фронта». Более того, вчера катастрофа продолжала набирать обороты и в районе н.п. Улаклы, куда удалось прорваться части вэсэушных окруженцев. Здесь они, по сути, угодили в следующий капкан, так как наши части вчера штурмовали и это село. И полностью добили в этих боях его гарнизон. Из которого спастись удалось тоже далеко не всем. При этом командование ВСУ попыталось ввести в бой резервы, но, по словам источников с той стороны, только усилило тем самым управленческий хаос. Что привело уже к ночи боёв в Константинополе, куда в панике поспешили не только резервы, но и выжившие в боях в районе Улаклы».

ВС России продолжают продвижение к крупному райцентру Лиман. Фото © ТАСС / Александр Река

В Константинополе к текущему часу происходит хаос, бои идут уже в центре посёлка. Украинская оборона рушится, и скоро флаг России может быть поднят над населённым пунктом.



На направлении Великой Новосёлки наши операторы БПЛА буквально в ноль разбирают опорники противника, используя FPV-камикадзе на оптоволокне.

На Лиманском направлении продолжается успешное продвижение ВС РФ, по сообщениям Минобороны, была освобождена Ямполовка. Дальнейшее наступление российских войск приведёт к прорыву на Лиман, один из важных районных центров ДНР.

Курская область, 19 февраля

После освобождения Свердликова Российская армия продолжает давление на группировку ВСУ. На этот населённый пункт были завязаны многие логистические маршруты украинской группировки, так что часть подразделений ВСУ осталась без снабжения. Впрочем, резервы и снабжение украинцев наши дроноводы отрезают ещё в Сумской области. В результате российские солдаты берут украинский опорник за опорником.

Боевая работа дроноводов. Видео © Telegram / Colonelcassad

— Здесь же и отсутствие у украинцев каких-либо инженерных сооружений для ведения обороны, а также заграждений для препятствия наступлению. В общем и целом их забросили, как мясо в посадку, и оставили ждать своей участи. В их голове они шли сюда, конечно же, выполнять великую миссию, но сколько таких ходоков уже не вернулось, — пишет телеграм-канал «Архангел спецназа».

Три пункта мирного плана

Успешные переговоры между представителями России и США по урегулированию ситуации на Украине так впечатлили главу киевского режима Владимира Зеленского, что он отказался ехать в Саудовскую Аравию 19 февраля и перенёс визит в королевство на 10 марта.

Напомним, что переговоры в Эр-Рияде между представителями России и США по урегулированию ситуации на Украине длились более четырёх часов. С российской стороны участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представители Украины и Европы на них не были приглашены. И российская, и американская сторона сочли переговоры успешными. Ранее журналист Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Россия и США предлагают трёхступенчатый мирный план, который включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения. Однако Сергей Лавров заявил, что не знаком с этим планом.

Пока в Эр-Рияде шли переговоры, с главой киевского режима Зеленским встречался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам встречи он заявил, что украинский конфликт должен завершиться. Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для будущих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

На фоне переговоров беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил урезонить всю команду Владимира Зеленского, а ему самому нужно «дать по рукам». Министр подчеркнул, что это, по сути, нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана.

Авторы Кирилл Золотарев