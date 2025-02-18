Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля

Армия России освободила Ямполовку на Рубцовском направлении, ВСУ готовятся наступать из Харькова, Сергей Лавров обозначил будущее новых регионов — дайджест Life.ru.

17 февраля, 21:07
Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 18 февраля

В Курской области освобождено Свердликово. Село расположено на границе с Сумской областью. До дороги, по которой противник перебрасывает подкрепления в Суджу, менее 10 километров, но для взятия её под контроль требуется войти в соседний регион и взять Новенькое, Басовку и Локню. Свердликово было важно освободить не только потому, что это территория России, но и потому, что это логистический центр ВСУ. Для окружения противника требуется ещё наступление со стороны Гуева, что сейчас и происходит.

ББМ ВСУ MaxxPro уничтожен расчётом БПЛА 68-го ОРБ 20-й дивизии Южной группировки войск. Видео © Telegram / sashakots

За последние сутки ликвидировано больше 300 вэсэушников. Также российским войскам удалось уничтожить один танк Abrams, две БМП Bradley, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS и ряд другой техники. Список убитых в Курской области наёмников пополнил грузин Леван Паркаия. Известно, что он числился в отряде ГУР МО Украины «Солидарность».

Донецкая Народная Республика, 18 февраля

Ландшафтный парк «Клебан-Бык» перешёл под контроль российских войск. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что это событие свидетельствует о продвижении к Константиновке.

На Часовоярском направлении ВС РФ вошли в Ступочки и пытаются закрепиться там, сообщает Юрий Подоляка. Между Покровском и Константиновкой также продолжаются бои. Идут бои за Тарасовку.

— Потеря Тарасовки станет для ВСУ большой проблемой и откроет нам массу новых возможностей. Которые мы сможем реализовать, только если возьмём Елизаветовку, отмечает военный аналитик.

На Кураховском направлении оборона противника рушится. «Военная хроника» обращает внимание на немецких экспертов, утверждающих, что ВСУ держат оборону в окружении.

Харьковская область, 18 февраля

Министерство обороны подтвердило освобождение Фиголевки, расположенной на правом берегу реки Оскола. Учитывая продвижения на этом участке фронта, можно предположить о грядущем окружении Купянска.

— Вместе с Западным и Новомлынском эти населённые пункты формируют плацдарм на вражеском берегу шириной около 10 километров. Вероятная цель у этого плацдарма — наступление на Купянск с охватом его с севера и с запада, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Дроноводы группировки «Север» уничтожили бронетранспортёр М113 ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Не удаётся спрятаться противнику и в самом Харькове. Российские войска уничтожили до 150 человек и десятки единиц техники. Есть предположение, что они собирались вторгнуться в Белгородскую область.

Переговоры России и США по Украине

Сегодня запланированы переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. В Саудовскую Аравию отправились министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, к делегации России может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Глава внешнеполитического ведомства России уже успел сделать ряд заявлений. По словам Лаврова, о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.

— Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно ещё уступить? Уступить-то как: с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами? сказал Лавров.

Представители Украины на переговорах присутствовать не будут. Формула «ничего об Украине без Украины» больше не работает. Некоторые в США этим недовольны.

— Украина не может рассчитывать на хорошее отношение к себе в ходе переговоров, если к ней с самого начала относятся неуважительно, — заявил сопредседатель фракции конгресса по Украине Майк Куигли.

Недовольство есть и в Европе. Так, президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что и европейские, и украинские переговорщики должны быть в Саудовской Аравии. Но в этот раз решают сильные мира сего. Обсуждать Украину российским чиновникам предстоит с госсекретарём Марко Рубио, советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Именно они решат судьбу Украины, пока Зеленский продолжает жаловаться, что Вашингтон не проводит консультации с Киевом.

Новости СВО. ВСУ выбивают из Свердликова, Армия России зашла в Константинополь, переговоры в Саудовской Аравии, 17 февраля  
Новости СВО. ВСУ выбивают из Свердликова, Армия России зашла в Константинополь, переговоры в Саудовской Аравии, 17 февраля  
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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