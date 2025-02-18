Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля Армия России освободила Ямполовку на Рубцовском направлении, ВСУ готовятся наступать из Харькова, Сергей Лавров обозначил будущее новых регионов — дайджест Life.ru. 17 февраля, 21:07 Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 18 февраля

В Курской области освобождено Свердликово. Село расположено на границе с Сумской областью. До дороги, по которой противник перебрасывает подкрепления в Суджу, менее 10 километров, но для взятия её под контроль требуется войти в соседний регион и взять Новенькое, Басовку и Локню. Свердликово было важно освободить не только потому, что это территория России, но и потому, что это логистический центр ВСУ. Для окружения противника требуется ещё наступление со стороны Гуева, что сейчас и происходит.

ББМ ВСУ MaxxPro уничтожен расчётом БПЛА 68-го ОРБ 20-й дивизии Южной группировки войск. Видео © Telegram / sashakots

За последние сутки ликвидировано больше 300 вэсэушников. Также российским войскам удалось уничтожить один танк Abrams, две БМП Bradley, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS и ряд другой техники. Список убитых в Курской области наёмников пополнил грузин Леван Паркаия. Известно, что он числился в отряде ГУР МО Украины «Солидарность».

Донецкая Народная Республика, 18 февраля

Ландшафтный парк «Клебан-Бык» перешёл под контроль российских войск. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что это событие свидетельствует о продвижении к Константиновке.

На Часовоярском направлении ВС РФ вошли в Ступочки и пытаются закрепиться там, сообщает Юрий Подоляка. Между Покровском и Константиновкой также продолжаются бои. Идут бои за Тарасовку.

— Потеря Тарасовки станет для ВСУ большой проблемой и откроет нам массу новых возможностей. Которые мы сможем реализовать, только если возьмём Елизаветовку, — отмечает военный аналитик.

На Кураховском направлении оборона противника рушится. «Военная хроника» обращает внимание на немецких экспертов, утверждающих, что ВСУ держат оборону в окружении.

Харьковская область, 18 февраля

Министерство обороны подтвердило освобождение Фиголевки, расположенной на правом берегу реки Оскола. Учитывая продвижения на этом участке фронта, можно предположить о грядущем окружении Купянска.

— Вместе с Западным и Новомлынском эти населённые пункты формируют плацдарм на вражеском берегу шириной около 10 километров. Вероятная цель у этого плацдарма — наступление на Купянск с охватом его с севера и с запада, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Дроноводы группировки «Север» уничтожили бронетранспортёр М113 ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Не удаётся спрятаться противнику и в самом Харькове. Российские войска уничтожили до 150 человек и десятки единиц техники. Есть предположение, что они собирались вторгнуться в Белгородскую область.

Переговоры России и США по Украине

Сегодня запланированы переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. В Саудовскую Аравию отправились министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, к делегации России может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Глава внешнеполитического ведомства России уже успел сделать ряд заявлений. По словам Лаврова, о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.

— Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно ещё уступить? Уступить-то как: с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами? — сказал Лавров.

Представители Украины на переговорах присутствовать не будут. Формула «ничего об Украине без Украины» больше не работает. Некоторые в США этим недовольны.

— Украина не может рассчитывать на хорошее отношение к себе в ходе переговоров, если к ней с самого начала относятся неуважительно, — заявил сопредседатель фракции конгресса по Украине Майк Куигли.

Недовольство есть и в Европе. Так, президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что и европейские, и украинские переговорщики должны быть в Саудовской Аравии. Но в этот раз решают сильные мира сего. Обсуждать Украину российским чиновникам предстоит с госсекретарём Марко Рубио, советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Именно они решат судьбу Украины, пока Зеленский продолжает жаловаться, что Вашингтон не проводит консультации с Киевом.

Авторы Даниил Черных