Новости СВО. ВСУ выбивают из Свердликова, Армия России зашла в Константинополь, переговоры в Саудовской Аравии, 17 февраля ВС РФ уничтожили опорники ВСУ под Дачным и наступают на Улаклы, представители США и Украины вылетели в Саудовскую Аравию — дайджест в материале Life.ru 16 февраля, 21:07 Танкисты мотострелковой дивизии в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Наши парни продолжают давить украинцев за Великой Новосёлкой и смогли прорваться в Новосёлку. ВСУ в ответ делают ловушки, минируя тела своих солдат. Под Дачным Российская армия отрезала Запорожскую трассу, в окружение попало несколько опорных пунктов ВСУ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о переговорах президентов США и России.

Донецкая Народная Республика, 17 февраля

На Покровском направлении ВСУ попробовали организовать контратаку, чтобы отбросить наши части от города. В итоге начались встречные бои, украинцы потеряли две ротации. Командование ВСУ, впрочем, не особо заботит судьба убитых. Они минируют тела своих погибших сослуживцев так, что к ним нельзя подобраться.

Под Часовым Яром наши бойцы смогли занять очень важные высоты. Холмы вблизи Ступочек позволят наступающим частям ВС РФ иметь превосходство над всеми ближайшими украинскими подразделениями.

На участке за Великой Новосёлкой ВС РФ смогли зайти в Новосёлку. При удачном развитии боёв за село наши подразделения смогут быстро зайти во фланг обороняющимся частям ВСУ.

Видео © Telegram / mod_russia

За городом Курахово наши подразделения в результате ряда атак на широком участке фронта смогли отрезать и практически окружить ряд подразделений противника.

Наши штурмовики сумели зайти в южную часть Константинополя и юго-восточную часть села Улаклы. Причём именно заход в Константинополь для противника наиболее опасен, так как фактически он ставит в очень тяжёлую ситуацию гарнизон этого села.

— Уже к вечеру противник предпринимал здесь контратаки, и по состоянию на утро встречные бои идут на южной окраине. А вот парировать удар на Улаклы у ВСУ сил не хватило, и наши части прочно заняли юго-восточную часть села, выйдя при этом к Запорожской трассе и таким образом отрезав несколько больших опорников ВСУ восточнее, — пишет военный эксперт Юрий Подоляка.

Противник уже самостоятельно признаёт свои поражения на направлениях, оценивает ситуацию как «катастрофу» и ищет виноватых.

Курская область, 17 февраля

ВСУ теряют десятки единиц техники и сотни человек каждый день в результате эффективной работы российских дронов и не только. При этом противник продолжает комплектовать подразделения в регионе самым современным западным вооружением. Оно, впрочем, мало помогает в условиях конфликта «нового типа», когда дрону или артиллерийскому снаряду совершенно всё равно, что подбивать, — советский Т-64 или западный Abrams. Кроме дронов по приграничью работает тяжёлая артиллерия. Противнику не дают покоя ни днём ни ночью, места расположения украинцев уничтожают без перерыва. Даже на один БТР наши солдаты не жалеют беспилотников, уничтожая оккупантов и не давая возможности им убежать в Сумскую область.

Видео © Telegram / mod_russia

— Это, конечно, такая игра ва-банк. Но есть определённые, веские основания полагать, что ставка противника на удержание плацдарма в Курской области приведёт к краху командование ВСУ и военно-политическое руководство Украины. Нелегитимный киевский режим во главе с Зеленским со скоростью света отдаляется от реальности, — оценивает ситуацию в курском приграничье военкор Поддубный.

В Саудовскую Аравию съезжаются участники переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналисту Павлу Зарубину на ряд вопросов, связанных с переговорами с США. По его словам, начало диалога между лидерами Америки и России — серьёзный сигнал о начале переговоров о мире, а не о войне. В связи с этим Песков вспомнил о 80-й годовщине Победы, празднуемой в этом мае. По его словам, Россия будет рада видеть «любого зарубежного лидера» на празднике. Песков отметил, что президент США Трамп может посетить Россию в любое время, когда ему будет удобно.

Что касается переговоров по украинскому вопросу, то Россия будет учитывать дефицит суверенитета Украины и её нежелание отвечать за свои слова. Санкции, введённые западными странами, не станут препятствием для переговоров между Россией и США. «Они могут быть введены и отменены в кратчайшие сроки», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, «позиция Трампа, направленная на решение проблем путём диалога, должна быть близка любому человеку с рациональным мышлением».

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ.

— Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента. Надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины, — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он не согласен с тем, что Украина не участвует в переговорах в Саудовской Аравии. «Я считаю, Украина — часть переговоров», — заявил Уиткофф.

Несмотря на то что офис главы киевского режима сообщил, что украинские представители не поедут на переговоры с РФ и США, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что уже прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит Зеленского. На этом фоне экс-президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года, сообщает издание «Цензор.нет».

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Кирилл Золотарев