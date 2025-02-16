Зеленский обагрил руки в крови уже более 61 тысячи солдат курского батальона ВСУ

Российская армия смогла за всё время боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) ликвидировать более 61 тысячи солдат ВСУ в Курской области. А за сутки курский гарнизон ВСУ потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сводка о потерях ВСУ под Курском © Минобороны РФ

«Всего за время боевых действий противник потерял более 61010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 БТР, 1886 ББМ, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин», – перечисляет МО РФ.

Но и это не всё – ВСУ также лишились 18 инженерных машин разграждения, одной установку разминирования УР-77, пяти мостоукладчиков, инженерной разведывательной машины, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины. Помимо этого украинский гарнизон потерял 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники.